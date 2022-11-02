ВС США не видят в ракетных пусках КНДР угрозы для союзников

2 ноя. 9:17

Запуск Северной Кореей ракет не представлял непосредственной угрозы для США и союзников, сообщается в заявлении Индо-Тихоокеанского командования американских ВС (USINDOPACOM).

"Нам известно о пусках баллистических ракет КНДР, проводим консультации с нашими союзниками и партнерами. Хотя мы пришли к выводу, что это происшествие не несет непосредственной угрозы персоналу США, территории или нашим союзникам, пуски ракет подчеркивают безрассудное поведение КНДР", - говорится в официальном заявлении.

В среду КНДР запустила не менее 10 ракет в Японском и Желтом море, одна из них упала в международных водах, вблизи территориальных вод Республики Корея к югу от северной разграничительной линии.