СМИ: в Кабуле взлетела на воздух машина с сотрудниками Минсельхоза

2 ноя. 9:14

Сегодня утром в одном из районов афганской столицы прогремел взрыв – на воздух взлетел автомобиль с сотрудниками министерства восстановления и развития сельского хозяйства правительства Афганистана, сообщила газета Hasht-e Subh.

Согласно информации катарского телеканала Al Jazeera, в результате взрыва есть погибшие и пострадавшие, число которых не указывается, передает ТАСС.

За последние месяцы в провинциях Афганистана, включая столичный регион, произошла серия взрывов, вооруженных нападений и перестрелок, жертвами которых стали как сторонники запрещенного в России движения "Талибан", так и мирные жители.