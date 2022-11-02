Генсек НАТО проводит переговоры с Финляндией и Швецией в преддверии встречи с Эрдоганом

2 ноя. 8:48

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в рамках подготовки ко встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом провел телефонные переговоры с премьерами Финляндии Санной Мари и Швеции Ульфом Кристерссоном.

Об этом Столтенберг написал на своей странице в соцсети. По его мнению, переговоры с премьерами двух скандинавских стран стали «беседами, проведенными в критически важный период».

Встреча Столтенберга и Эрдогана запланирована на 4 ноября, генсек НАТО прибудет в Стамбул.

Ожидается, что 8 ноября в Анкаре состоится встреча президента Турции и премьер-министра Швеции.