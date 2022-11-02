Южная Корея ответила Северной Корее запуском трех ракет "воздух-земля"

2 ноя. 8:37

ВВС Южной Кореи запустили три ракеты класса "воздух-земля", это стало ответом на пуски ракет КНДР, сообщает Объединенный комитет начальников штабов (JCS).

Южнокорейские ракеты были пущены в международные воды в Японском море к северу от разграничительной линии с Северной Кореей. Запуск был осуществлен с самолетов F-15K и KF-16. Южная Корея выпустила ракеты по точкам на таком же расстоянии от разграничительной линии, какое было у северокорейских ракет, отмечает агентство "Рёнхап".

"Эта высокоточная стрельба показывает готовность военных Южной Кореи решительно реагировать на любые провокации, включая пуски баллистических ракет малой дальности со стороны КНДР, а также способность и готовность нанести точный удар по противнику", - пишет издание.

В среду КНДР запустила не менее 10 ракет в Японском и Желтом море.