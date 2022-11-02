Лондон подготовил секретный план на случай масштабного блэкаута

2 ноя. 7:54

В Великобритании в правительственных департаментах и советах прошла серия учений в рамках тестирования программы Yarrow - конфиденциального плана действий на случай энергетического блэкаута, сообщает The Guardian.

Издание пишет, что документы помечены как "официально конфиденциальные", согласно прописанному в них наихудшему сценарию, все сферы экономики, включая транспорт, обеспечение продовольствием, водоснабжение, связь и энергетику, могут быть серьезно нарушены на срок до недели.

"Правительство стремится не допустить никакой огласки программы Yarrow, поскольку не хочет, чтобы она рассматривалась как связанная с ситуацией вокруг Украины, поставками энергии и стоимостью жизни. Но нам нужно заранее подумать о том, как мы сможем помочь людям. Тот факт, что чиновники говорят об этом сейчас, означает, что они действительно обеспокоены тем, что это реально может произойти", - рассказал источник газеты.