Мирзиеев и Бербок обсудили в Ташкенте сотрудничество Узбекистана и Германии

2 ноя. 7:38

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял главу МИД ФРГ Анналену Бербок, стороны обсудили связи двух стран.

Встреча состоялась накануне в ходе официального визита немецкой делегации. Особое внимание на встрече было уделено вопросам дальнейшего расширения узбекско-германского многопланового сотрудничества. Стороны отметили важность продолжения продуктивных обменов и консультаций на уровне внешнеполитических ведомств, отметили эффективность поддержки совместных деловых инициатив и бизнес-проектов, проведения культурно-гуманитарных мероприятий.

Отмечено, что взаимный товарооборот с начала года вырос на 45%, объемы привлеченных инвестиций по итогам 2022 года составят до 1 млрд евро.

Бербок подчеркнула приверженность Германии всемерной поддержке программы демократических преобразований и социально-экономических реформ в Новом Узбекистане.

Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии практического взаимодействия по «зеленой» экономике, альтернативной энергетике, инновациям, ресурсосберегающим и экологически чистым технологиям.