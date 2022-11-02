Россия и КНДР возобновили железнодорожное сообщение

2 ноя. 7:16

Россия и КНДР впервые за два года вновь запустили железнодорожное сообщение, оно было приостановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

На Дальневосточной железной дороге сообщили, что первый грузовой поезд везет в КНДР 30 орловских рысаков, следующий поезд поставит в республику медикаменты. Поезда следуют через единственный пограничный железнодорожный переход Хасан (РФ) - Туманган (КНДР), который был открыт в 2031 году.

"Животные (пять жеребцов, 25 кобыл) прошли карантин в городе Суздаль Владимирской области, а затем в трех специально оборудованных автовозах прибыли на железнодорожный пункт пропуска "Хасан" для последующей отправки в КНДР", - рассказали в управлении Россельхознадзора по Приморью и Сахалинской области, пишет РИА Новости.