В Иране подняли красное Знамя возмездия

2 ноя. 7:09

В Иране над куполом мечети Джамкаран в городе Кум и куполом мечети в Ширазе подняли красное знамя возмездия, об этом свидетельствуют видео, распространяемые в соцсетях.

Как пишет The Wall Street Journal, разведка Саудовской Аравии считает, что готовится атака. Саудовская Аравия, США и ряд соседних государств на Ближнем Востоке повысили уровень боевой готовности.

В Иране поднятие красного знамени возмездия символизирует объявление кровной мести. Пока причины поднятия знамени не раскрываются.

Отметим, что ранее иранские власти обвинил Саудовскую Аравию, Израиль и США в организации протестов в стране.

Последний раз красное знамя поднимали в Иране в январе 2020 года, когда был убит командующий спецподразделением "Аль-Кудс" Касем Сулеймани.