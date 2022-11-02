Эрдоган и Шольц обсудили двусторонние отношения

2 ноя. 6:49

Состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с канцлером Германии Олафом Шольцем в ходе которого лидеры обсудили отношения двух стран, сообщает Управление по связям Администрации президента Турции.

Эрдоган и Шольц обсудили турецко-германские связи. Турецкий лидер заявил, что придает особое значение тесному диалогу с канцлером Германии, необходимому для дальнейшего укрепления отношений двух стран во всех областях.

Эрдоган выразил надежду на восстановление беспристрастной позиции немецких властей по турецко-греческим связям. Также он указал на необходимость активизации диалога Турции и Евросоюза, в том числе по обновлению Таможенного союза и членства Анкары в ЕС.

Также стороны обсудили актуальные вопросы региональной повестки дня.