Северная Корея запустила 10 ракет в сторону Японского и Желтого морей

2 ноя. 6:13

КНДР в среду осуществила запуск не менее 10 ракет разных типов, в том числе баллистических. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных. Также о запусках сообщает береговая охрана Японии.

По данным южнокорейских военных, КНДР запустила три баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря, одна их которых упала вблизи территориальных вод Республики Корея к югу от северной разграничительной линии - в Сеуле эту линию считают фактической границей.

Южнокорейские власти созвали экстренное заседание Совета национальной безопасности. Действия КНДР названы неприемлемыми.

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль приказал незамедлительно принять строгие меры, чтобы гарантировать, что Северная Корея заплатит цену за свою провокацию, передает агентство "Ренхап".

Береговая охрана Японии сообщила о запуске КНДР баллистической ракеты и призывала находящиеся в регионе судна в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним, а немедленно связаться с властями.

При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды начал работать кризисный штаб.

"Есть вероятность, что ракеты летели по нестандартной траектории. Данные по дальности и высоте еще анализируются, но первая ракета была выпущена с восточного побережья в восточном направлении, высота была 150 километров, дальность полета 150 километров. Вторая ракета была выпущена с восточного побережья в юго-восточном направлении, высота составила 100 километров, дальность полета - 200 километров", - заявил министр обороны Японии Ясукадзу Хамада.