Турция проинформирует Россию об ответе Украины по "зерновой сделке"

2 ноя. 1:18

Турция передаст России ответ Украины по продуктовой сделке. Об этом сообщил источник в Стамбуле, знакомый с ситуацией.

Он подчеркнул, что в настоящее время Анкара ведет переговоры с Москвой и Киевом на всех уровнях.

"Все соответствующие ведомства во главе с господином президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом ведут работу для скорейшего возобновления механизма", - цитирует источник РИА Новости.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Турция получила письменный ответ Украины на озабоченности РФ по продуктовой сделке.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Вывоз сельхозпродукции контролируется Совместным координационным центром в Стамбуле.

Россия сообщила 29 октября о приостановке участия в "зерновой сделке".