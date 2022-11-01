США намерены сохранить дееспособность посольства в Москве

1 ноя. 23:55

США придают большое значение дееспособности своего посольства в России. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

"Будет справедливым сказать, что дееспособность нашего посольства в Москве имеет первостепенное значение для нас...", - сказал.

При этом пресс-секретарь Госдепа отметил, что во времена напряженности жизненно важно иметь возможности для коммуникаций, открыто общаться друг с другом.

Прайс добавил, что США контактировали с Россией по поводу снятия ограничений, затрудняющих работу посольства в Москве, передает ТАСС.