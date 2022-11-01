В Азербайджане разоблачили незаконное формирование, подконтрольное иранским спецслужбам

1 ноя. 23:33

В Азербайджане разоблачили незаконное формирование, созданное под контролем спецслужб Ирана. Об этом сообщили в Службе госбезопасности (СГБ) Азербайджана.

"Службой госбезопасности проводится комплексное расследование в связи со случаями тайного привлечения иранскими спецслужбами граждан Азербайджана к военным учениям за пределами страны, финансированием и направлением их деятельности, использованием против интересов государственной безопасности страны", - сказано в заявлении.

В ходе проведенных оперативно-поисковых мероприятий к следствию были привлечены 19 азербайджанских граждан, принимавших участие в военных учениях незаконных вооруженных формирований.

В ведомстве рассказали, что у членов группировки изъяли улики, свидетельствующие об их участии в военных учениях незаконных вооруженных формирований, а также различную запрещенную литературу, пропагандирующую радикальные, религиозно-экстремистские взгляды. Как отмечается, ранее задержанных вывезли через третьи страны в Тегеран, а оттуда перебросили в Сирию, где они принимали участие в военных учениях, обучались тактике ведения боев и применять разное огнестрельное оружие.

Задержанные привлечены к уголовной ответственности по статьям 12.1, 279.1 Уголовного кодекса Азербайджана, передает ТАСС.