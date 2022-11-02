Фантастические твари Ближнего Востока и где они обитают

Рассказы о фантастических существах всегда пленяли воображение читателей. Middle East Eye рассказывает о самых известных легендарных существах Ближнего Востока, которые появляются в мифах, сказаниях и религиозных текстах этого региона.

Согласно древней ближневосточной легенде, когда-то по Земле, балансирующей на спине огромного кита, прыгали большие рогатые кролики. А в это время в ядре Земли дремал огромный змей, терпеливо ожидая наступления апокалипсиса, чтобы поглотить все мироздание. Источники таких красочных описаний сверхъестественных существ остаются предметом споров среди ученых; некоторые предполагают, что именно так наши предки объясняли обнаруженные ими окаменелости динозавров или других доисторических животных.

В конце концов, и в реальности есть немало необычных животных, например, дюгонь, напоминающий нечто среднее между дельфином и тюленем, который обитает в водах Красного и Аравийского морей. Другие ученые считают, что такие звери выполняют роль символических созданий, задуманных таковыми и предназначенных для представления человеческих качеств в животной форме. Так или иначе, недостатка в описаниях нет. Древнегреческий историк Геродот, живший в V веке до нашей эры, утверждал, что побывав в Египте в месте недалеко от Александрии, он нашел там останки гигантских крылатых змей "в невероятных количествах". Такие открытия породили мифы, существующие и по сей день. В то время как три авраамические религии не одобряют идею о том, что такие звери действительно существовали, их традиции содержат свои собственные описания легендарных животных, играющих важную роль в религиозных повествованиях.

Фаляк

Этот огненный змей покоится в глубинах ада в ожидании, чтобы поглотить небеса, землю и даже сам ад, и только его страх перед Богом не позволяет ему сделать это. Фаляк, что в переводе с арабского означает "рассвет", крупнее и, возможно, даже более ужасен, чем василиск из средневековой европейской мифологии, прославившийся благодаря романам о Гарри Поттере. Созданный в начале времен, Фаляк появляется только к концу света, чтобы пожирать грешников. Возможным источником вдохновения для легенды может быть питон, который обитает в некоторых частях Африки, кожа которого похожа на угли. Питон умеет закапываться под землю, поднимаясь на поверхность только для того, чтобы поймать добычу.

Змеи упоминаются в религиях по всему миру, наиболее известный из них - это змей-искуситель Адама и Евы в Библии. Таким образом, Фаляк мог быть арабской версией гигантской змеи, встречающейся в других традициях. В древнеегипетской мифологии есть великий змей Апоп, который пытается убить бога солнца Ра, но безуспешно, вместо этого он остается глубоко под землей, вызывая землетрясения.

В скандинавской мифологии есть похожее существо, известное как Ёрмунганд, один из сыновей Локи. Его чешуйчатое тело опоясывает всю Землю, при этом он вцепился в конец своего собственного хвоста, как на изображении одного из древнейших символов - уробороса - змея, кусающего собственный хвост. Подобно Фаляку, Ёрмунганд ждет, когда наступит конец света - Рагнарёк.

Бахамут

На гигантском ките находится исполинский бык с драгоценным камнем на спине. На быке стоит ангел, держащий шесть слоев ада, Землю и семь небес, а в самом низу находится змей Фаляк. Кит был известен как Бахамут в доисламской мифологии, хотя также использовалось имя Балхут.

Арабский историк XII века Ибн аль-Варди описывает эту многослойную опору мира в своем трактате "Харидат аль-аджаиб ва фаридат аль-гараиб" или "Жемчужина чудес и уникальность странных вещей". В некоторых источниках сказано, что его голова напоминает голову бегемота или слона, другие утверждают, что на самом деле это крылатый морской змей с клыками. Бык на спине известен как Куюта, говорят, что у него четыре тысячи глаз.

Персидский ученый и литератор XIII века Закария аль-Казвини писал, что ангел стоит под китом, как столб, держа над собой все остальное. Персонажи этого доисламского мифа, возможно, произошли от библейской истории о мифологическом звере Бегемоте и Левиафане, морском чудовище. Арабский бахамут может быть комбинацией этих двух существ. Древние месопотамские мифы также могли оказать влияние, поскольку идеи часто просачивались на юг, на Аравийский полуостров, из региона, где сейчас находится Ирак. Хотя в Коране этот миф не упоминается, средневековые писатели включали его в свои сочинения.

Аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес описал Бахамута в своей "Книге вымышленных существ" как нечто настолько огромное, что люди не могли вынести его взгляда: "Все моря земные, коль поместить их в одну ноздрю этой рыбы, будут что горчичное зерно, брошенное средь пустыни". Похожее на дракона существо по имени Бахамут фигурирует в серии Dungeons and Dragons.

Рух

Венецианский путешественник XVIII века Марко Поло описал Рух как гигантскую птицу, настолько огромную, что может унести в когтях слона. Он утверждал, что птица жила на Мадагаскаре, где в то время обитала ныне вымершая птица-слон высотой около трех метров. Ибн Баттута, марокканский исследователь XIV века, также утверждал, что видел одну из этих великолепных птиц белого цвета с размахом крыльев 14 метров, описав ее как "гору, летающую над морями" Китая. Сборник "Арабские ночи" содержит больше описаний этих фантастических птиц. Легендарный мореплаватель Синдбад встретился с птицей Рух, когда она унесла морехода в свое гнездо после кораблекрушения. Там он видит яйца птицы, которые в 148 раз больше куриных. Синдбад сбежал из гнезда, привязав себя тюрбаном к ноге птицы. Есть похожие на Рух существа и в других мифологиях, включая египетского Бенну-феникса, вполне возможно, что Рух был арабским вариантом этого существа. Еще одна великолепная птица, упоминаемая в трудах аль-Казвини, - Анка, ее название означает "та, у которой длинная шея". Говорили, что она похожа на гигантского орла, живущего в горах Каф, легендарной горной цепи на краю земли.

Дандан

Возможно, разновидность Бахамута, это большое морское существо появляется в сказках "Тысячи и одной ночи" об Абдулле-рыбаке и Абдулле-водяном. Такая рыба сможет за раз проглотить целый корабль, ее иногда сравнивают с гигантской акулой-мегалодоном, которая жила десятки миллионов лет назад. В "Тысяче и одной ночи" написано, что "это самые большие рыбы по размерам, и они - самые жестокие наши враги. И телом эта рыба больше, чем животные суши, которые существуют у вас, и если бы она увидела верблюда или слона, она бы, наверно, его проглотила". Жир из печени этой рыбы считается чудодейственным, и если кто-то покроет свое тело мазью, сделанной из жира печени Дандана, он может дышать под водой.

Шадхавар

Считается, что легенда о популярном в персидском фольклоре Шадхаваре, также известном как Садхузаг или Арас, возникла на территории современного Ирака. У похожего на газель зверя на голове есть полый рог с 42 отростками (в некоторых легендах - 72), из которого исходит чарующая мелодия, напоминающая звук флейты. Мелодия заставляет любого, кто ее слышит, остановиться и прислушаться, но если ветер дует в противоположном направлении, ранее мелодичная музыка превращается в навязчивый гул, вызывающий меланхолию. Это мифическое худощавое животное около двух метров ростом, на его морде темные пятна, из-за чего оно выглядит так, будто из его глаз капают слезы. Египетский зоолог XIV века Камал ад-Дин Мухаммад ибн Муса Аль-Дамири утверждал, что Шадхавар был плотоядным, но другие предполагают, что он принял это животное за Сираниса - плотоядного зверя, который заманивает своих жертв музыкой.

Гиена-оборотень

Гигантская гиена-оборотень, которая может быть либо гиеной, которая превращается в человека, либо наоборот. Зверь ведет ночной образ жизни. В легендах Древней Греции, Аравии и Персии упоминаются эти мифические монстры, убивающие жертв, выпивая их кровь. Популярный в африканском фольклоре гиена-оборотень в человеческом обличье предпочитает заниматься практическими профессиями, такими как кузнечное дело, резьба по дереву или целительство. Гиены-оборотни в некоторых частях Судана, Танзании и Марокко не нуждаются в полной луне для трансформации и способны гипнотизировать своих жертв глазами, вводя их в транс.

Аль-Мираж

Большой желтый кролик с черным, завитым спиралью рогом как у единорога. К "Алисе в стране чудес" он не имеет никакого отношения, хотя в сказке Льюиса Кэрролла ему бы нашлось бы место. В некоторых источниках указано, что он живет на мифическом острове посреди Индийского океана под названием Джазира аль-Теннин или остров морского змея (или дракона). Согласно одной из легенд, когда Александр Македонский победил свирепого дракона, накормив его отравленными быками, островитяне были так благодарны за спасение своих жизней, что подарили царю рогатого кролика. Аль-Казвини также описал Аль-Миража в своих работах; этот зверь плотояден, он пронзает своим рогом гораздо более крупных жертв, перед тем, как съесть их. Единственный способ спастись от Аль-Мираджа - это заклинание надежной ведьмы.