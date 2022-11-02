Турецкие инвесторы признали Бангладеш страной возможностей

Выступая на мероприятии по случаю 99-й годовщины основания Турецкой Республики в Дакке, министр местного самоуправления, развития сельских районов и кооперативов Бангладеш Таджул Ислам сказал: "Два умеренных мусульманских государства имеют очень хорошие отношения со всеми другими странами мира, и обе могут способствовать не только взаимной выгоде, но и миру и стабильности во всем мире".

Анатолийское агентство отмечает, что министр попросил турецких инвесторов вкладывать деньги в быстро развивающиеся отрасли Бангладеш, такие как швейная промышленность, информационно-коммуникационные технологии и сельское хозяйство. "Пока мир пытался оправиться после глобальной пандемии коронавируса, разразился конфликт вокруг Украины. В такой критической ситуации президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытался смягчить проблему путем двусторонних и многосторонних обсуждений", - сказал Таджул Ислам, высоко оценив роль Турции на мировой арене.

В мероприятии, организованном посольством Турции, также приняли участие государственный министр энергетики и минеральных ресурсов Бангладеш Насрул Хамид и некоторые бывшие министры. Приветствуя участников программы, посол Турции Мустафа Осман Туран сказал, что торговля между Бангладеш и Турцией процветает так же, как и связи между людьми. "Ожидается, что товарооборот между Турцией и Бангладеш достигнет 1,5 миллиарда долларов в 2022 году", - сказал Туран.

Турецкие инвесторы уже признали Бангладеш страной возможностей и решили расширить свои инвестиции в ключевые секторы экономики, такие как энергетика, потребительские товары и готовая одежда. Подчеркнув, что исторический турецкий город Стамбул является одним из главных направлений для бангладешских туристов, посол добавил, что Turkish Airlines увеличила количество рейсов до 14 в неделю.

Говоря о культурных связях между двумя народами, Туран сказал: "Турецкие телесериалы смотрят миллионы людей в Бангладеш… Наши общие ценности восходят к временам Хазрата Шаха Джалала (одного из высших мусульманских и духовных лидеров Бангладеш). Мать Шаха Джалала была из Коньи, турецкого города, где жил и умер суфийский поэт-мистик Мевлана Джалаладдин аль-Руми".