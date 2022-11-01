Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк в восторге от Баку

1 ноя. 23:27

Дочь заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк модель, актриса и блогер Анна Заворотнюк поделилась впечатлением от посещения Баку. Она прилетела в столицу Азербайджана и остановилась в одном из отелей в Ичеришехер.

"Я впервые прилетела в Баку. Мне тут очень нравится. Погода теплая, не холодно. Я в восторге от красоты Баку, его архитектуры", - призналась она.

Также актриса отметила, что ей близка эстетика архитектуры Старого города. «В Старом городе, очень красивая архитектура, люблю такую эстетику. Погода классная, солнышко и очень тепло», - отметила Анна Заворотнюк.