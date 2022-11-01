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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк в восторге от Баку

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк в восторге от Баку

Дочь заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк модель, актриса и блогер Анна Заворотнюк поделилась впечатлением от посещения Баку. Она прилетела в столицу Азербайджана и остановилась в одном из отелей в Ичеришехер.

"Я впервые прилетела в Баку. Мне тут очень нравится. Погода теплая, не холодно. Я в восторге от красоты Баку, его архитектуры", - призналась она.

Также актриса отметила, что ей близка эстетика архитектуры Старого города. «В Старом городе, очень красивая архитектура, люблю такую эстетику. Погода классная, солнышко и очень тепло», - отметила Анна Заворотнюк.

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