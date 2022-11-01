Ильхам Алиев: мир не должен забывать резню, устроенную Францией против народа Алжира

1 ноя. 22:58

Резня, совершенная Францией против народа Алжира, - это событие, которое мир никогда не должен забывать. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 1 ноября на 31-м саммите Лиги арабских государств (ЛАГ).

"Франция вела страшную войну против алжирского народа. В результате этой страшной бойни погибло 1,5 млн человек", - сказал азербайджанский лидер.

Он отметил, что в ходе своей поездки в Алжир посетил Памятник мученикам и Национальный музей моджахедов. "Сегодня, вспоминая об этом страшном событии, мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить подобные бедствия в будущем", - заключил Ильхам Алиев.