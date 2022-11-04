Монгольский мир по-новому: как связать Россию и Китай, Европу и Азию

Выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, напомнил мировым лидерам о том, что восемь столетий назад, его предок, великий Чингисхан, объединил монгольских кочевников, положил конец многовековым войнам и конфликтам, примирил Восток и Запад и создал Монгольский мир на огромной территории Евразии.

Сегодня Монголия пытается поддерживать отношения как с непосредственными, так и с ”третьими соседями”, хотя на фоне меняющейся глобальной политической конъюнктуры немногим странам удается сохранить собственную внешнеполитическую повестку, не поддаваясь влиянию тех или иных союзников.

Внешнеполитический курс Улан-Батора определяет стремление к диверсификации доходов и экономическому росту. Традиционно союзниками Монголии выступают соседи: Россия и Китай. 90% нефтепродуктов Монголия получает из России, 4% энергопотребления также обеспечиваются за счет северного соседа. Учитывая, что такие энергоемкие отрасли как горнодобывающая и легкая промышленность, а также сельское хозяйство составляют основу экономики, очевидно, что в ближайшее время потребность в энергоресурсах будет увеличиваться, а значит, партнерство с Россией обеспечено на многие годы вперед.

В середине сентября на саммите Шанхайской организации сотрудничества монгольский президент подтвердил готовность страны к участию в строительстве нефте- и газопроводов, которые могут соединить Россию и Китай через территорию Монголии. Российский ”Газпром” объявил о намерении построить газопровод ”Сила Сибири 2” к 2030 году. Ожидается, что монгольская часть газопровода - ”Союз Восток” - будет введена в эксплуатацию в 2027 году.

Монголии, дефицит текущего счета которой по данным СEIC (аналитической компании, собирающей экономические данные по всему миру) на август 2022 года составил $217,3 млн, крайне необходимы новые источники дохода. Поскольку значительная часть трубопровода (около 960 км) будет проходить через территорию страны, Улан-Батор сможет обеспечить значительную прибыль за счет транзитных сборов. Монголия также сможет задействовать газопровод ”в региональном развитии”, заявил Ухнаагийн Хурэлсух в интервью каналу ”Россия-24” в начале года.

Помимо энергетической взаимосвязанности, Россия и Монголия стремятся увеличить товарооборот. Выступая на форуме ”Россия-Монголия. Партнерство в новой реальности”, руководитель Торгового представительства РФ в Монголии Максим Васильев заявил, что к 2026 году объем торговли между странами может составить $5 млрд, а к концу 2022 года - $2 млрд.

Что касается торговых отношений, то во внешнеторговом обороте Россия значительно уступает Китаю, доля которого составляет 60%. Китай - основной источник инвестиций на протяжении последних 18 лет. Для Монголии Китай важный экономический партнер в рамках инициативы ”Один пояс - один путь”, а также ее собственной программы ”Степной путь”. Почти 80% китайско-монгольского экономического партнерства приходится на торговлю минеральными ресурсами. Монголия надеется, что взаимодействие с южным соседом позволит ей диверсифицировать экспорт, расширив его в том числе за счет редкоземельных металлов.

В отношениях с КНР Монголия, в первую очередь, стремится к финансовой независимости. Задолженность страны Китаю составляет миллиард долларов, что гораздо меньше, чем у большинства других участников инициативы ”Один пояс - один путь”.

Сотрудничая как с Россией, так и с Китаем, Монголия остается открытой для взаимодействия с другими международными партнерами, в частности, с Турцией. В середине октября в Анкаре прошел Турецко-монгольский бизнес-форум, в рамках которого министр окружающей среды и туризма Монголии Бат-Эрдене Бат-Ульзии говорил о необходимости укрепления двусторонних связей в сфере туризма. Поскольку туризм - одна из сфер экономической диверсификации страны, партнерство с Турцией может оказаться крайне плодотворным, учитывая ее богатейший опыт.

В выступлении на Генассамблее ООН Ухнаагийн Хурэлсух неоднократно озвучил призыв ко всеобщему миру и необходимости завершения конфликтов. Монголия ратифицировала Договор о нераспространении ядерного оружия в 1969 году, а о запрещении - в 2021 году и сегодня выступает за диалог с Северной Кореей (совместно с США и Японией) с целью разоружения корейского полуострова. Монголия ратует за использование атома исключительно в мирных целях, объединяя вокруг себя единомышленников: несколько дней назад Улан-Батор впервые принял заседание Азиатского форума ядерного сотрудничества, в которой участвовали высокопоставленные руководители из 12 стран мира.

На Монголию как на партнера смотрит не только Азия, но и Европа. В середине октября канцлер Германии Олаф Шольц принимал у себя премьер-министра страны Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ. Для Монголии Германия - крупнейший торговый партнер среди европейских стран, с которым возможно дальнейшее расширение экономических, а также инвестиционных отношений.

Улан-Батор, несмотря на многочисленные призывы западных стран к мировому сообществу ”придерживаться правильной стороны истории”, не спешит вступать в какой-либо крупный международный блок. Монголия - член Движения неприсоединения, неоднократно воздержавшийся от голосования за однобокие резолюции ООН. Улан-Батор не намерен ”дружить против” России или Китая ради сохранения своих отношений с ”третьими соседями”. Однако при этом Монголия не спешит впадать в зависимость от своих непосредственных соседей, выстраивая внешнюю политику таким образом, чтобы в первую очередь обеспечить собственное экономическое процветание и безопасность.