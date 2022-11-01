Московский зоопарк перешел на зимний режим работы

1 ноя. 22:29

Московский зоопарк с 1 ноября будет работать на час меньше, предупреждает пресс-служба зоосада.

"Теперь побывать в гостях у наших обитателей можно будет ежедневно с 9:00 до 17:00. Вход будет открыт с 9:00 до 16:00. Новый режим работы зоопарка продиктован, прежде всего, сокращением длины светового дня", - пояснили в зоопарке.

Увидеть зимой теплолюбивых обитателей зоопарка можно будет в теплых павильонах, они будут открыты для посетителей весь холодный сезон.

Холодов не боятся белые медведи, северные морские котики и балтийские тюлени, моржи, волки, песцы, дальневосточный леопард, пума, овцебыки, дагестанские туры, винторогие козлы, росомаха и другие обитатели Московского зоопарка.