СМИ: Саудовская Аравия предоставила США данные о готовящейся "атаке" из Ирана

1 ноя. 21:55

Саудовская Аравия сообщила США, что Иран готовится атаковать королевство. Об этом со ссылкой на официальные лица пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, Эр-Рияда передал Вашингтону разведданные, согласно которым Иран якобы собирается совершить атаки не только само королевство, но и Эрбиль в Иракском Курдистане.

В статье отмечается, что Иран намерен сделать это, чтобы отвлечь внимание от внутренних протестов.



Напомним, 13 сентября полиция нравов Ирана задержала за "неправильное" ношение хиджаба 22-летнюю Махсу Амини, когда она выходила из метро вместе со своим братом. Полицейские сказали ему, что заберут сестру в участок на занятие по "перевоспитанию" и отпустят. Из участка девушку привезли в больницу, где она впоследствии скончалась. Родственники заподозрили полицейских в убийстве, так как у Амини не было сердечных заболеваний. В день смерти, 16 сентября, в Иране начались первые акции протеста, которые продолжаются до сих пор и охватили десятки городов.