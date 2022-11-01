Путин и Алиев не повелись на провокацию Пашиняна в Сочи

Вчерашняя сочинская встреча Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна не стала прорывной на пути окончательного урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией. По итогам переговоров были обнародованы вполне дежурные дипломатические формулировки о том, что Россия как посредник поддерживает любые усилия, направленные на урегулирование ситуации, что мирный договор должен стать результатом компромисса с обеих сторон...

Однако "Вестнику Кавказа" стали известны некоторые подробности сочинских переговоров. Так, по нашим данным, армянская сторона хотела отразить в итоговом заявлении события, не только имеющие противоречивые оценки, но выглядящие откровенно провокационно.

Во-первых, команда во главе с премьер-министром, представлявшая в Сочи интересы Еревана, вознамерилась включить в текст итогового документа оценку событий, произошедших в мае 2021 года. Напомним, что 12 мая прошлого года между азербайджанскими и армянскими пограничниками недалеко от Черного озера (Карагель) произошла стычка. В Ереване тогда утверждали, что "азербайджанские военные под предлогом уточнения границы попытались продвинуться вглубь территории Армении, используя фальшивые картографические материалы". В Баку же разъяснили, что в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным 9-10 ноября 2020 года, в приграничных с Арменией районах, освобожденных от оккупации, с улучшением погодных условий в районах, имеющих сложную горную структуру рельефа и климатические условия, азербайджанские пограничники разместились на позициях, принадлежащих именно Азербайджану. Шаги по усилению системы охраны рубежей проводились на основе карт, определяющих линию границы между Арменией и Азербайджаном. Причина разногласий была в том, что с момента восстановления независимости между двумя государствами по понятным причинам государственной границы не было.

Тогда, в мае прошлого года, в Баку порекомендовали военно-политическому руководству Армении не впадать в панику, принять реальность режима межгосударственной границы по Зангеланскому, Губадлинскому, Лачинскому и Кельбаджарскому районам Азербайджана, не нагнетать необоснованно обстановку в регионе и решать такого рода проблемы путем обсуждения и взаимных контактов между военными с обеих сторон.

Остается непонятным, почему Никол Пашинян не только решил вспомнить о тех событиях теперь, но и внести их оценку в текст документа, планировавшегося к подписанию на высшем уровне. Тем более что на итоговой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что "предварительные предпосылки по делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном найдены": "Мы готовы предоставить имеющиеся в нашем распоряжении карты, еще Генерального штаба Советской армии, это самые точные карты, как мы понимаем, и готовы на этой базе, обсуждая с обеими сторонами, двигаться [вперед]. Мы договорились, что эти контакты, эти переговоры, эти консультации будут продолжены".

Во-вторых, армянские переговорщики пытались зафиксировать в документе пункт об участке границы у озера Карагель по состоянию на 12 мая 2021 года. На тех позициях азербайджанские пограничники находились до того, как взяли озеро на границе под полный контроль. Уже на тот момент наблюдатели сошлись во мнении, что заявления Еревана о якобы неправомерных действиях азербайджанских пограничников в районе озера Карагель можно расценить не иначе как провокацию. Пашинян поднимал этот вопрос под давлением армянской "партии войны", обвинявшей премьера в том, что он "сдал значительную часть Карабаха", и намерен "сдать" еще и Зангезур (Сюникский район). Вероятно, и на сочинской встрече премьер пытался протолкнуть идеи, озвучиваемые армянскими реваншистами. Но, подчеркнем, что как Баку, так и Москвой в качестве отправной точки в определении границ между Арменией и Азербайджаном расцениваются лишь официальные карты Генерального штаба от 1975 года, составленные перед принятием новой Конституции СССР.

Во-третьих, армянская сторона предлагала отразить в тексте заявления события середины сентября 2022 года. С начала осени Армения стягивала артиллерию и пехоту у Кельбаджарского, Лачинского и Дашкесанского районов Азербайджана, а армянские СМИ раздували угрозу трансграничных военных действий. 13 сентября отряды диверсантов из Армении под покровом темноты пробрались на азербайджанскую территорию и стали минировать землю вокруг позиций армии Азербайджана, надеясь, что с началом боев азербайджанские солдаты натолкнутся на минные поля. Однако тогда диверсанты были оперативно раскрыты, завязался бой; а Пашинян звонил Путину, госсекретарю США Энтони Блинкену, президенту Франции Эммануэлю Макрону, направлял обращения с просьбой о помощи в МИД РФ, ОДКБ и в Совбез ООН. В то время эксперты сошлись во мнении, что скорость, с которой Ереван пытался подключить к процессу третьи стороны, свидетельствует о заблаговременной подготовке этих действий. Почему Пашинян не позвонил тогда Ильхаму Алиеву, остается непонятным, как и то, почему через полтора месяца он попытался внести оценку инспирированных армянской стороной событий в текст сочинского документа.

В-четвертых, посол по особым поручениям Армении Эдмон Марукян рассказал, что армянская сторона до последнего настаивала на том, чтобы в документе была использована формулировка "Нагорный Карабах". Это выглядит как-то совсем несерьезно. Карабах как одна из областей Азербайджана никакого отношения к Армении и мирному процессу не имеет. Земли, на которых располагаются суверенные территории Армении и Азербайджана, может определить лишь делимитация границы. Но даже если делимитация покажет, что вооруженные силы Азербайджана расположились на территории Армении, их вывод невозможен без заключения мирного договора, а также отказа Армении от территориальных претензий к Азербайджану.

Так или иначе, в Сочи лидеры России и Азербайджана отказались поддерживать Пашиняна, очевидно, расценив его попытку внести в текст документа все эти пункты как провокацию. После того как стало ясно, что армянской стороне не удается продвинуть свою весьма и весьма спорную позицию, она попыталась заблокировать принятие совместного документа. Тем не менее заявление в конечном счете было принято, слово "Карабах" в нем не упомянуто ни разу, а особое внимание уделено вопросу суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.