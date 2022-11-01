Ставропольский школьник выиграл поездку на Северный полюс

1 ноя. 21:44

Школьник из Минвод Анатолий Страхов выиграл путешествие на Северный полюс по итогам всероссийского конкурса "Большая перемена", об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

Учащийся лицея 104 получил денежный приз, он оказался абсолютным победителем одного из 12 вызовов конкурса. С победой юношу и его родителей поздравил глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко.

Как говорится на сайте школы, молодой человек включен в число номинантов на звание "Ученик года" - он призер и победитель олимпиад в нескольких вузах страны, а также призер Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку.