РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Ставропольский школьник выиграл поездку на Северный полюс

Ставропольский школьник выиграл поездку на Северный полюс

Школьник из Минвод Анатолий Страхов выиграл путешествие на Северный полюс по итогам всероссийского конкурса "Большая перемена", об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

Учащийся лицея 104 получил денежный приз, он оказался абсолютным победителем одного из 12 вызовов конкурса. С победой юношу и его родителей поздравил глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко.

Как говорится на сайте школы, молодой человек включен в число номинантов на звание "Ученик года" - он призер и победитель олимпиад в нескольких вузах страны, а также призер Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку.

585 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version