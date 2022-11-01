Мадина Таймазова завоевала золото чемпионата РФ по дзюдо

1 ноя. 21:26

Бронзовый призер Олимпиады в Токио Мадина Таймазова стала победительницей чемпионата России по дзюдо в весовой категории до 70 кг, одолев в финале Дину Гизатулину.

Обладательницами й бронзы стали Дарья Храмойкина и Яна Полякова. Также победителями первенства стали Абрек Нагучев (весовая категория до 66 кг), Армен Агаян (до 73 кг) и Дали Лилуашвили (до 63 кг).

«Это был мой первый чемпионат России, поскольку раньше этот турнир проходил практически в одни сроки с важными международными стартами, которые были в приоритете. Поэтому мне вдвойне приятна эта победа», - сказала Таймазова.