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У Новороссийска может появиться новая "визитная карточка"

У Новороссийска может появиться новая &quot;визитная карточка&quot;

Власти Новороссийска хотят построить на набережной адмирала Серебрякова вантовое колесо обозрения высотой 57 м, которое должно стать визитной карточкой города.

Конструкцию спроектировали с учетом ветровой нагрузки и всех норм безопасности – она предполагает закрытые кабинки с климатической установкой и системой световой и звуковой сигнализацией, также проект позволяет обслуживать людей с ограниченными возможностями здоровья, передает портал Юга.ру.

Одобрить или отклонить проект смогут своим голосованием сами горожане - оно запущено на платформе "Мой Новороссийск" и продлится до 4 ноября. Уточняется, что проект будет реализован за счет средств частного инвестора.

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