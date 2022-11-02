"Азербайджанфильм" займется поиском новых актеров и режиссеров

2 ноя. 0:05

Киностудия "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы объявила о начале конкурса кинопроектов Start 2023, прием заявок на участие в котором начнется с 1 ноября.

Проект призван поддержать творческие личности, работающие в сфере национального кинематографа, стимулировать деятельность молодых режиссеров и найти новые имена в азербайджанском кино. Для участия в нем принимаются полнометражные художественные, короткометражные художественные и анимационные фильмы, - передает Sputnik Азербайджан.

Победителей определит Экспертный совет, созданный при киностудии, который объявит победителей в начале апреля будущего года. Киностудия планирует запустить их проекты в производство.