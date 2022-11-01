В Ингушетии построят многопрофильную больницу

1 ноя. 21:16

Власти Назрани в будущем году начнется строительство многопрофильной больницы. Как сообщила во вторник пресс-служба правительства республики, лечебный блок будет включать отделения челюстно-лицевой хирургии, травматологии и ортопедии, общей хирургии, терапевтическое отделение.

"В медучреждении предусмотрены: региональный сосудистый центр на 36 коек, отделение анестезиологии и реанимации на 18 коек и интенсивной терапии на 18 коек, операционный блок на 9 операционных, приемное отделение, консультативная поликлиника на 250 посещений, станция скорой помощи на 20 тыс. вызовов в год и вертолетная площадка. Также в многопрофильной больнице будет располагаться диагностический блок, обслуживающий стационар и поликлиника - отделение лучевой, ультразвуковой и эндоскопической диагностики", - говорится в сообщении правительства республики.