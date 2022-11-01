В высокогорном селе Мулебки в Дагестане строится первый детсад

1 ноя. 21:07

Строительство детского сада на 60 мест ведется в селе Мулебки, планируется, что строительство будет завершено в начале будущего года. Об этом сообщил глава Акушинского района Махач Аблулкеримов.

"В селе Мулебки Акушинского района полным ходом ведется строительство первого современного детского сада на 60 детей. Общий объем средств, выделенных из районного бюджета, составляет 26 млн рублей. Объект планируется завершить к началу 2023 года", - сказал он.

Аблулкеримов отметил, что старому зданию было больше 50 лет. "Ранее тут находилось здание бывшего колхоза", - цитирует собеседника ТАСС. Уточняется, что в здании детсада будет пищеблок, музыкальный зал, медицинский блок, групповые и спальные комнаты.