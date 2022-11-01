Кубань нарастила площадь виноградников

1 ноя. 23:05

Площадь виноградников в Краснодарском крае увеличилась за последний год на 18%, составив 28,5 тыс га. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

"Сегодня у нас количество виноградников только за этот год увеличилось примерно на 18% и составляет 28,5 тыс. га. И [урожай] винограда в этому году 240 тыс. тонн, а это примерно 35-40 млн бутылок вина. Практически половину Краснодарский край потребностей в нашей стране удовлетворяет", - сказал он на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Уточняется, что в регионе производится 42% всего российского вина.