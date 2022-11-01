Школе в одном из сел Северной Осетии подарили солнечную электростанцию

1 ноя. 20:56

В Северной Осетии школа Верхнего Фиагдона получила в подарок солнечную электростанцию. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды республики.

В министерстве отметили, что создание школьной солнечной электростанции – это первый этап интеграции Фиагдонской школы в образовательный проект "Экошкол". "Первые участники долгосрочного образовательного проекта прошли все этапы проектного цикла от проектирования и строительства до эксплуатации, и одновременно погрузились в современные технологии, а также узнали о профессиях и специальностях будущего", - сказано в сообщении.

Солнечная электростанция становится испытательным стендом, на котором школьники смогут отработать различные сценарии работы и производства экологически чистой энергии, а также освоить профессии энергетического сектора.

Как отмечается, электростанция будет обеспечивать школу бесплатными киловаттами энергии и позволит подключать оборудование для прямой зарядки от Солнца, передает ТАСС.