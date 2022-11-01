Французского баскетболиста пожизненно исключили из сборной за переезд в Россию

1 ноя. 20:40

Баскетболиста Тома Эртеля пожизненно исключили из сборной Франции из-за перехода в петербургский "Зенит". Об этом сообщил президент Французской федерации баскетбола (FFBB) Жан-Пьер Сиюта.

"Что касается Тома, он не выполнил своих обязательств. В сборной Франции его больше не будет. Все кончено", - цитирует его агентство "Р-Спорт" со ссылкой на L'Equipe.

Напомним, ранее FFBB запретила вызывать в сборную игроков, выступающих в России. Эртель подписал обязательство не выступать за команды из РФ, а в скором времени перешел в "Зенит".