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Россия и Иран начнут сотрудничать в сфере обращения медпродукции

Россия и Иран начнут сотрудничать в сфере обращения медпродукции

В Минздраве РФ проинформировали о заключения меморандума о сотрудничестве в сфере обращения медицинской продукции между Россией и Ираном.  

В пресс-службе ведомства уточнили, что в Грозном прошло  заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Ираном.

"В ходе заседания комиссии между Министерством здравоохранения РФ и Министерством здравоохранения и медицинского образования Исламской Республики Иран подписан меморандум по развитию двустороннего сотрудничества в области научного и информационно-методического обеспечения в сфере регулирования обращения медицинской продукции", - говорится в сообщении.

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