Россия и Иран начнут сотрудничать в сфере обращения медпродукции

1 ноя. 20:35

В Минздраве РФ проинформировали о заключения меморандума о сотрудничестве в сфере обращения медицинской продукции между Россией и Ираном.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в Грозном прошло заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Ираном.

"В ходе заседания комиссии между Министерством здравоохранения РФ и Министерством здравоохранения и медицинского образования Исламской Республики Иран подписан меморандум по развитию двустороннего сотрудничества в области научного и информационно-методического обеспечения в сфере регулирования обращения медицинской продукции", - говорится в сообщении.