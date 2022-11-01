Турецкие военные останутся в Азербайджане еще на год

1 ноя. 19:58

Во вторник, 1 ноября, состоялось пленарной заседание Великого национального собрания (парламента) Турции, в ходе которого было одобрено продление мандата на пребывание военных в Азербайджане.

Напомним, соответствующий законопроект от имени президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана был представлен в парламент в октябре 2022 года.

Таким образом, с 17 ноября 2022 года срок миссии турецких военных в Азербайджане будет продлен еще на год.

В документе подчеркивается, что Турция всегда решительно поддерживала Азербайджан в его основанной на международных нормах борьбе за защиту своих законных прав, включая территориальную целостность страны, передает агентство Anadolu.