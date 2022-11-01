Президент Турции и канцлер Германии обсудили ситуацию на Украине

1 ноя. 19:41

Во вторник, 1 ноября, состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.

В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Украине, а также отношения между Турцией и Евросоюзом.

В частности, Эрдоган заявил, что Турция выступает за возобновление переговоров с ЕС по вступлению в объединение. "Президент Эрдоган заявил, что выступает за возобновление переговоров с Европейским союзом по обновлению Таможенного союза и переговоров о вступлении в ЕС", - поведали в канцелярии.

Кроме того, лидеры двух стран поговорили об отношениях Турции и Греции. Глава турецкого государства подчеркнул, что ожидает от ФРГ возвращения к нейтральной позиции в турецко-греческих отношениях.

Помимо этого, затрагивалась тема двустороннего сотрудничества между Турцией и Германией, передает РИА Новости.