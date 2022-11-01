Путин поручил объединить дорогой курорты "Архыз" и "Красная Поляна"

1 ноя. 19:21

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МВД и ФСБ рассмотреть возможность строительства автодороги между курортами "Архыз" и "Красная Поляна".

"Правительству Российской Федерации совместно с МВД России и ФСБ России рассмотреть возможность строительства автомобильной дороги между курортами "Архыз" (Карачаево-Черкесская Республика) и "Красная Поляна" (Краснодарский край)", - указано в списке президентских поручений, которые опубликованы на сайте Кремля.

Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 мая.