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Путин поручил объединить дорогой курорты "Архыз" и "Красная Поляна"

Путин поручил объединить дорогой курорты &quot;Архыз&quot; и &quot;Красная Поляна&quot;

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МВД и ФСБ рассмотреть возможность строительства автодороги между курортами "Архыз" и "Красная Поляна".

"Правительству Российской Федерации совместно с МВД России и ФСБ России рассмотреть возможность строительства автомобильной дороги между курортами "Архыз" (Карачаево-Черкесская Республика) и "Красная Поляна" (Краснодарский край)", - указано в списке президентских поручений, которые опубликованы на сайте Кремля.

Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 мая.

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