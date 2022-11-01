Что следует знать послу по особым поручениям Армении Марукяну

1 ноя. 19:18

Армения настаивала на том, чтобы в заявлении, согласованном в Сочи, была формулировка «Нагорный Карабах», однако Азербайджан не согласился с этим требованием, об этом сообщил посол РА по особым поручениям Эдмон Марукян.

Также он в своем Twitter он опубликовал следующий пост: "Путь к миру лежит через вывод азербайджанских ВС с суверенных территорий Армении, возвращение всех военнопленных, делимитацию границ в соответствии с Алма-Атинской декларацией и протоколом 1991 года, открытие коммуникаций на основе суверенитета сторон. Гарантия безопасности, прав и свобод армян Нагорного Карабаха".

В этой связи напомним, что расположение суверенных территорий Армении и Азербайджана, может определить делимитация границы. Ранее требовать процесса отвода войск бесполезно.

В том случае, если делимитация покажет, что ВС Азербайджана находятся на территории Армении, вывод их невозможен без заключения мирного договора, вывода ВС Армении из азербайджанских анклавов и отказа Армении от территориальных претензий к Азербайджану.

Кроме того, в Азербайджане нет военнопленных, а обязательств по амнистии осужденных диверсантов Азербайджан на себя не брал. Что же касается Алма-Атинской Декларации, Армения должна признать, что ее подпись под этим документом означает признание целостности всех 86,692 кв км территории Азербайджана. Также следует понимать, что Карабах как одна из областей Азербайджана не имеет отношения к Армении и мирному процессу.