ООН, Турция и Украина отказались планировать движение судов по Черному морю на 2 ноября

1 ноя. 19:12

Делегации ООН, Турции и Украины договорились не планировать движение судов по Черному морю на среду, 2 ноября, говорится в распространенном сообщении представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле.

"Секретариат ООН в СКЦ сообщает, что делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать движения судов в рамках Черноморской инициативы 2 ноября", - указано в сообщении.

Уточняется, что сегодня было проведено 36 инспекций находящихся в турецких водах судов.

"Секретариат ООН подчеркивает, что движение судов и их инспекции, осуществляемые после приостановки участия России в СКЦ, это временные и экстренные меры. Координатор ООН в Черноморской инициативе Амир Абдулла в тесном сотрудничестве и консультациях с турецкой делегацией в СКЦ прилагает все усилия для возобновления участия в его работе всех сторон. СКЦ может осуществлять свой мандат наилучшим образом при полном и активном участии всех четырех делегаций", - сказали в СКЦ в Стамбуле.