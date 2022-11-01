Обращение народа Азербайджана к Сенату Франции и французам перевели на иностранные языки

1 ноя. 18:54

Авторы петиции с обращением от имени азербайджанского народа к Сенату и народу Франции перевели ее на четыре иностранных языка. Помимо азербайджанского, она теперь доступна на русском, турецком, английском и фарси.

Также на эти языки переведена инструкция по участию в голосовании.

Напомним, обращение азербайджанского народа к Сенату и народу Франции было опубликовано 11 октября на сайте Mesopinions.com. Оно стало реакцией на выдвижение 3 октября шестью членами Сената проекта резолюции с призывом к правительству Франции добиваться международного осуждения Азербайджана за "массовые преступления и военные преступления", а также с призывом ко всем странам Евросоюза отказаться от импорта нефти и газа из Азербайджана. Сенат Франции проголосует за проект 15 ноября.

"Проект резолюции представляет абсолютно одностороннее и предвзятое видение армяно-азербайджанского конфликта. Авторы отстаивают интересы только одной, армянской, стороны конфликта. Они полностью игнорируют жертвы, чувства боли и утраты близких, чаяния другой стороны – 1 млн рядовых азербайджанцев. И только нас назначают на роль виновных. Такое предпочтение одной нации, дискриминация и огульное осуждение другой – публичное проявление этнической нетерпимости и расизма!", – говорится в петиции.

За две неделе после публикации за нее проголосовали почти 50 тыс человек. 15 октября перед посольством Франции в Баку прошла акция в поддержку петиции и против проекта резолюции Сената Франции. 19 октября активисты азербайджанской диаспоры провели аналогичную акцию в Москве, а 26 октября – в Астане.