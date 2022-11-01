Жителей Баку призвали поддержать обращение к Сенату и народу Франции

1 ноя. 18:38

Во многих районах Баку появились плакаты с призывом принять участие в подписании обращения к Сенату Франции и французам, сообщает Telegram-канал AZfront.

Они расклеены на автобусных остановках, возле банкоматов и других местах.

"Обращение ко всем, кто считает себя гражданином Азербайджана. Пусть в Европе услышат наш голос! Вместе мы сила!", - сказано в тексте, размещенном на плакатах.

Напомним, обращение азербайджанского народа к Сенату и народу Франции было опубликовано 11 октября на сайте Mesopinions.com. Оно стало реакцией на выдвижение 3 октября шестью членами Сената проекта резолюции с призывом к правительству Франции добиваться международного осуждения Азербайджана за "массовые преступления и военные преступления", а также с призывом ко всем странам Евросоюза отказаться от импорта нефти и газа из Азербайджана. Сенат Франции проголосует за проект 15 ноября.