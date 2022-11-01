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Российский футболист намерен получить гражданство Сербии

Российский футболист намерен получить гражданство Сербии

Российской полузащитник белградского футбольного клуба "Црвена Звезда" Владислав Голдин рассматривает вариант со сменой гражданства.

"Если говорить только за себя, то задумывался о том, получится ли у меня теперь вообще поехать в сборную в случае вызова из‑за сложностей с логистикой. И в том числе поэтому иногда возникает мысль получить гражданство Сербии", - приводит его слова "Матч ТВ".

При этом Голдин отметил, что всерьез задумывается об этом. "Но я об этом задумывался, и сейчас задумываюсь. Пока не доходит до каких‑то действий на этот счет. Все зависит от развития ситуации", - сказал спортсмен.

Напомним, 18‑летний Голдин живет в Сербии с 11 лет и сейчас выступает за молодежную команду "Црвены Звезды".

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