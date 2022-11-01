Российский футболист намерен получить гражданство Сербии

1 ноя. 17:59

Российской полузащитник белградского футбольного клуба "Црвена Звезда" Владислав Голдин рассматривает вариант со сменой гражданства.

"Если говорить только за себя, то задумывался о том, получится ли у меня теперь вообще поехать в сборную в случае вызова из‑за сложностей с логистикой. И в том числе поэтому иногда возникает мысль получить гражданство Сербии", - приводит его слова "Матч ТВ".

При этом Голдин отметил, что всерьез задумывается об этом. "Но я об этом задумывался, и сейчас задумываюсь. Пока не доходит до каких‑то действий на этот счет. Все зависит от развития ситуации", - сказал спортсмен.

Напомним, 18‑летний Голдин живет в Сербии с 11 лет и сейчас выступает за молодежную команду "Црвены Звезды".