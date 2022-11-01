Рабочий погиб от удара ковшом в Казахстане

1 ноя. 18:15

На одном из строительных предприятий в Целиноградском районе Акмолинской области от удара ковшом погиб рабочий, сообщили подробности в пресс-службе департамента полиции.

"В селе Акмол на объекте по укладке провода для канализационных труб водитель экскаватора во время работы по неосторожности травмировал своего коллегу ковшом экскаватора. В результате пострадавший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что о трагедии в полицию сообщил сотрудник данного предприятия. По факту инициирована проверка, также идет досудебное расследование по части 3 статьи 156 Уголовного кодекса "Нарушение правил охраны труда".