Шойгу и Акар провели переговоры второй день подряд

1 ноя. 17:56

Во вторник, 1 ноября, состоялся телефонный разговор министра обороны России Сергея Шойгу и министра национальной обороны Турции Хулуси Акара. Об этом сообщает Минобороны РФ.



Главной темой сегодняшних переговоров стала приостановка Россией реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины в рамках "зерновой сделки".



Накануне Сергей Шойгу и Хулуси Акар провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили приостановку участия РФ в "зерновой сделке".

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Вывоз сельхозпродукции контролируется Совместным координационным центром в Стамбуле.

Россия сообщила 29 октября о приостановке участия в "зерновой сделке".