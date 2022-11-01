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Шойгу и Акар провели переговоры второй день подряд

Шойгу и Акар провели переговоры второй день подряд

Во вторник, 1 ноября, состоялся телефонный разговор министра обороны России Сергея Шойгу и министра национальной обороны Турции Хулуси Акара. Об этом сообщает Минобороны РФ.
 
Главной темой сегодняшних переговоров стала приостановка Россией реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины в рамках "зерновой сделки".
 
Накануне Сергей Шойгу и Хулуси Акар провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили приостановку участия РФ в "зерновой сделке".

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Вывоз сельхозпродукции контролируется Совместным координационным центром в Стамбуле.
Россия сообщила 29 октября о приостановке участия в "зерновой сделке".

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