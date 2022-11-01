Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки

1 ноя. 17:26

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки.

"Президент Эрдоган заявил, что Турция продолжает выступать с необходимыми инициативами перед всеми сторонами для решения проблем, связанных с реализацией стамбульского меморандума о поставках зерна", - цитирует ТАСС сообщение канцелярии президента Турции.

Далее турецкий лидер отметил, что сложности вокруг сделки будут со временем преодолены. «Как и во многих других вопросах, зерновой кризис будет решен с помощью конструктивного подхода. В этом случае также будут поощряться шаги, которые будут предприняты для возвращения к переговорам между Украиной и РФ», - проинформировали в канцелярии.