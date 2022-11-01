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Азербайджанская филармония имени возобновляет абонементные концерты

Азербайджанская филармония имени возобновляет абонементные концерты

Начиная с ноября Азербайджанская государственная филармония имени Муслима Магомаева при поддержке министерства культуры Азербайджана возобновляет абонементные концерты. Они будут проходить каждую субботу в 15:00.

Как сообщили в пресс-службе филармонии,  абонементные концерты охватывают различные музыкальные направления  и рассчитаны на широкую аудиторию.

По словам директора Филармонии, народного артиста Азербайджана Мурада Адыгезалзаде,  каждый абонемент объединяет в себе четыре концерта.  «Абонементный цикл будет длиться в течение шести месяцев. Думаем, что наши абонементные концерты будут тепло встречены публикой, вызовут большой интерес. Филармония всегда готова радовать своих ценителей музыкального искусства», - сказал он.

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