Маэстро азербайджанской дирижерской школы Рауфу Абдуллаеву исполнилось 85 лет

Несколько дней назад выдающийся дирижер, народный артист Азербайджана Рауф Абдуллаев отметил 85-летие. Маэстро - один из трех братьев Абдуллаевых, чьи имена хорошо знакомы любителям музыки.

Старший брат Кямал окончил Азербайджанскую консерваторию по классу альта и Московскую консерваторию по классу дирижирования. В 1950-е годы был главным дирижером Азербайджанского государственного театра оперы и балета, а с 1962-го долгие годы - главным дирижером Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Много лет профессор Абдуллаев вел класс симфонического дирижирования в Российской академии музыки имени Гнесиных.

Средний брат Азер - известный гобоист, с отличием окончивший Московскую консерваторию и аспирантуру. Почти тридцать лет заведовал кафедрой духовых инструментов в Азербайджанской консерватории и написал едва ли не первое в СССР пособие "Теория и практика исполнительства на гобое".

А Рауф Абдуллаев стал самой авторитетной и значимой фигурой азербайджанской дирижерской школы конца XX - начала XXI века. В 1959 году он с отличием окончил фортепианный факультет Азербайджанской консерватории, в 1965 году - Ленинградскую консерваторию по классу дирижирования. "Ленинградская школа дирижирования всегда славилась своим высоким уровнем, и я решил продолжить свое образование там. Я учился у Николая Рабиновича и всегда говорил: Коля не учил дирижировать, Коля учил Музыке", - объясняет свой творческий выбор музыкант.

Почти двадцать лет, с 1968 по 1984 год, он был главным дирижером Азербайджанского государственного театра оперы и балета, а с 1984 года руководил Азербайджанским государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибекова. В 1979 году стал главным дирижером Камерного оркестра Оперной студии Азербайджанской консерватории, созданной по инициативе Кара Караева. Их "связывала крепкая творческая дружба композитора и дирижера, полное доверие автора к исполнителю, вера в его творческие силы и всемерная поддержка", отмечает сын Кара Караева, композитор Фарадж Караев. Рауфу Абдуллаеву посвящена симфония Кара Караева "Гойя", премьерой которой в Москве он дирижировал уже после кончины автора.

Сам маэстро подчеркивает, что наследие Кара Караева - "не только великая музыка, но и люди, которых он воспитал, дал раскрыться их таланту". В 1986 году, уже после смерти композитора, Рауф Абдуллаев и Фарадж Караев основали в Баку международный фестиваль современной музыки имени Кара Караева.

В 1991-1997 годах Рауф Абдуллаев работал с Государственным театром оперы и балета в Анкаре, дважды получал в Турции премию "Лучший дирижер года". Вернувшись в Баку, с 1998 года вновь возглавил Азербайджанский симфонический оркестр.

Прославленный дирижер выступал на самых престижных концертных площадках в разных странах, среди его творческих партнеров были Мстислав Ростропович и Белла Давидович, Гидон Кремер и Дмитрий Ситковецкий, Максим Венгеров и Вадим Репин, Борис Березовский и Денис Мацуев.

В огромном репертуаре Рауфа Абдуллаева музыка разных эпох, стилей и направлений. "Мировая и азербайджанская культура оставили нам потрясающе богатое музыкальное наследство, - отмечает он. - Моя главная цель в жизни, как бы пафосно это ни звучало, - пропаганда азербайджанской классической музыки. Очень хочу, чтобы произведения азербайджанских классических композиторов исполнялись по всему миру".

Многие сочинения Фикрета Амирова, Ниязи, Джовдета Гаджиева, Арифа Меликова, Хайяма Мирзазаде, Акшина Ализаде впервые были исполнены в Азербайджане и далеко за его пределами именно под его руководством.

Говоря о молодых азербайджанских дирижерах, Рауф Абдуллаев, прежде всего, называет Эйюба Кулиева, Фуада Ибрагимова и Мустафу Мехмандарова. "Меня радуют их успехи. Как музыкантам им можно доверять", - уверен он. А образцом дирижера Абдуллаев считает Клаудио Аббадо: "Аббадо феноменален! Поразительное владение оркестром, знание партитуры".

"Приятно получать поздравления после концерта", - признается Рауф Абдуллаев, добавляя при этом, что "очень спокойно" воспринимает такое внимание. "Для меня это очередная работа, творчество, профессионализм, вырабатывающийся только постоянным трудом и ощущением, что всегда надо идти дальше", - говорит дирижер.