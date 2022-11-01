Ереван и Тегеран договорились о коридоре из Армении к Персидскому заливу

1 ноя. 16:59

Иран и Армения создадут специальный транзитный коридор между Арменией и Персидским заливом через провинцию ИРИ Восточный Азербайджан. Этот вопрос обсуждался сегодня на встрече министра территориального управления и инфраструктуры РА Гнела Саносяна с министром дорог и городского развития Ирана Ростамом Гасеми.

По словам иранского министра, маршрут будет проходить от Нордуза до Верзегана и Тебриза, в результате реализации проекта "возможности перемещения товаров и транзита для Ирана и Армении будут улучшены".

"Этот маршрут может обслуживать значительный объем транзита. Одной из особенностей этого маршрута является значительное сокращение длины и времени в пути", - цитирует Гасеми ISNA.

Уточняется, что иранские компании готовы взяться за работы по строительству мостов, тоннелей, железных и автодорог.