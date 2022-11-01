Трое афганцев незаконно проникли в Грузию

1 ноя. 16:52

Пограничники задержали троих граждан Афганистана за незаконное пересечение государственной границы Грузии, сообщает пресс-служба МВД страны.

По информации ведомства, действие произошло на участке пограничного сектора управления Батуми "Чирухи". В результате были задержаны трое молодых людей в возрасте 20,24 и 37 лет.

Установлено, что задержанные в незаконно перебрались из Турции в Грузию обход грузинского КПП.

Отмечается, что возбуждено дело по статье "Незаконное пересечение государственной границы группой лиц". Им грозит до пяти лет лишения свободы.