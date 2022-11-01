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Леонид Слуцкий о проблемах русского мира, русском языке и образовании за рубежом

В Москве состоялся форум «Экономическое сотрудничество: соотечественники и регионы России. Отвечая на вызов времени», где председатель думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий представил свое видение решения проблем русского мира.
 

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