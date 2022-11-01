Двое жителей Дагестана наловили осетров на 4,5 млн рублей

1 ноя. 16:44

У двоих жителей Дагестана пограничниками была изъята рыба осетровой породы, ущерб оценивается в 4,5 млн рублей, информирует пресс-служба ПУ ФСБ России по республике.

"Пограничники совместно с сотрудниками Росгвардии задержали в Кизлярском районе близ села Старотеречное автомобиль под управлением 62-летнего мужчины. Он вез 9 экземпляров русского осетра и одного лосося», - сообщили в ФСБ. Ущерб водным ресурсам оценивается в 1 млн рублей.

Другой нарушитель нанес ущерба на 3,5 млн рублей, отметили в ведомстве. "В Махачкале другой мужчина 47 лет также намеревался незаконно продать 27 экземпляров осетра. Всю рыбу изъяли, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении пресс-службы.

Изъятая у нарушителей рыба поступила на ответственное хранение на рыбоперерабатывающем предприятии Дагестана.