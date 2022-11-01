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Новак: Россия приступила к обследованию "Северных потоков"

Новак: Россия приступила к обследованию &quot;Северных потоков&quot;

Россия начала работу по обследованию газопроводов "Северный поток", официальных результатов пока нет, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак во вторник.

"Официальных бумаг нет еще пока. Еще идут обследования. Конечно, с мест докладывают руководству "Газпрома". Думаю, информация какая-то есть, но я не могу ее сказать. Работа идет каждый день, они только приступили к работе", - пояснил Новак.

Напомним, 26 сентября оба "Северных потока" были повреждены. Германия, Дания и Швеция не исключают диверсию на газопроводе.

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