Новак: Россия приступила к обследованию "Северных потоков"

1 ноя. 16:28

Россия начала работу по обследованию газопроводов "Северный поток", официальных результатов пока нет, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак во вторник.

"Официальных бумаг нет еще пока. Еще идут обследования. Конечно, с мест докладывают руководству "Газпрома". Думаю, информация какая-то есть, но я не могу ее сказать. Работа идет каждый день, они только приступили к работе", - пояснил Новак.

Напомним, 26 сентября оба "Северных потока" были повреждены. Германия, Дания и Швеция не исключают диверсию на газопроводе.