Мошенница попалась в Алматы спустя 12 лет

1 ноя. 16:11

Мошенница из Мангистауской области 12 лет скрывалась от правосудия, задержать ее удалось правоохранителям в Алматы, передает Polisia.kz.

"Сотрудниками управления криминальной полиции департамента полиции Мангистауской области подозреваемая была задержана в городе Алматы. Стражи порядка водворили ее в изолятор временного содержания", - сообщили в пресс-службе.

Мошенница долгие годы жила по поддельным документам.

Теперь 54-летней женщине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.